РИАМО - 15 мар. Полиция разыскивает неизвестных, которые напали на мужчину в ювелирной мастерской на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 14 марта в 07:46 на службу «02» поступило сообщение о разбойном нападении в отношении мужчины по адресу: Рязанский проспект, дом 75, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных ворвались в помещение ювелирной мастерской по указанному адресу, нанесли телесные повреждения ювелиру, а потом скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело.