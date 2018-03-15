РИАМО - 15 мар. Объем ввода домов индивидуального жилищного строительства в новой Москве в январе-феврале 2018 года превысил 58 тысяч квадратных метров, что четыре раза больше, чем годом ранее, а всего с 2012 года на территории ТиНАО построили 2,4 миллиона квадратных метров малоэтажного индивидуального жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Под малоэтажным строительством традиционно подразумевают возведение жилых многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджных комплексов высотой не более трех этажей. ИЖС – это, как правило, дома для одной семьи высотой также не более трех этажей.

«За два первых месяца года на территории ТиНАО введено 58,1 тысячи квадратных метров домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот показатель почти в четыре раза превышает объем ввода за аналогичный период 2017 года, тогда было введено 12,8 тысячи квадратных метров», - отмечается в сообщении.

С 2012 года наблюдается положительная динамика строительства ИЖС в новой Москве: ежегодно здесь вводят 300-400 тысяч «квадратов», а за пять лет в новой Москве введено 2,4 миллиона квадратных метров малоэтажного индивидуального жилья.

«Эта тенденция вполне логична. Активное участие Москвы в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий, масштабное строительство социальных объектов и создание большого числа рабочих мест способствуют привлечению частных инвестиций в индивидуальное жилищное строительство», – пояснил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, «малоэтажки» и ИЖС будут трендом жилищного строительства в удаленных от МКАД поселениях, и для этого постепенно создаются все условия.

«Новые территории очень хорошо приспособлены для комфортного проживания именно в таких вариантах. Даже если человек работает в старой Москве, развивающаяся дорожно-транспортная инфраструктура ТиНАО позволяет ему достаточно быстро добраться до работы и обратно», – отметил Жидкин, добавив, что похожая тенденция наблюдается во многих мегаполисах мира.

Для развития малоэтажного строительства в новой Москве есть и другие причины. Это, в частности, возможность сохранения сложившейся экосреды и зеленых массивов, а также ускоренное строительство инженерных коммуникаций и мощностей в необходимом количестве.

«В конце минувшего года на торги под индивидуальное строительство жилья в ТиНАО и на северо-западе столицы было выставлено 13 участков. Спрос на малоэтажные комплексы и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продолжает расти, соответственно, увеличивается и предложение», - заключается в сообщении.