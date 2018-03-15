РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Сотрудники ГИБДД в Подольске с 17 по 31 марта проверят общественный транспорт в городском округе на соблюдение требований по обеспечению безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период с 17 по 31 марта текущего года (2018 года – ред.) на территории Московской области, в том числе в Подольске, сотрудниками ГИБДД будет проводиться целевое профилактическое мероприятие «Автобус». Внимание будет обращено на соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», – говорится в сообщении.

Подобные рейды проводятся в Подольске регулярно. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяют допуску транспортных средств к эксплуатации и обеспечению безопасности дорожного движения. Также проверяется и наличие лицензий на предпринимательскую деятельность как водителей, так и должностных лиц.