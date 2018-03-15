РИАМО - 15 мар. Министр культуры РФ Владимир Мединский простился с народным артистом СССР, советским и российским режиссером Олегом Табаковым, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Панихида по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову проходит в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре Москвы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги умершего, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, большое количество поклонников и студентов театральных училищ.

«Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов. Правильно говорят: гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, я бы еще добавил - редчайший выдающийся талантливый администратор и организатор театра, создавший такой образцовый и разный, всем интересный театр. Сложно сказать, как это получилось, но Табаков стал родным для всех граждан нашей страны. Как член семьи, которого узнают по двум словам или интонации и пускают в дом, на кухню, посидеть и все обсудить. Светлая память», - сказал Мединский.

Среди прощающихся: актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Юрий Стоянов, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Станислав Дужников; режиссеры Владимир Меньшов, Александр Калягин и Адольф Шапиро, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, режиссер и сценограф Дмитрий Крымов, кинорежиссер Юрий Грымов.

Кроме того, попрощаться с Табаковым пришли замминистра культуры РФ Александр Журавский, председатель Госдумы Вячеслав Володин, советский и российский ученый-океанолог Артур Чилингаров, российский государственный и политический деятель Владислав Третьяк, директор Большого театра Владимир Урин, писатель Виктор Шендерович, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, заммэра Москвы Леонид Печатников, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят Табакова в четверг на Новодевичьем кладбище столицы. Похороны артиста организует ГБУ «Ритуал».

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.