РИАМО - 15 мар. Высота снега на главной станции Москвы достигнет 50 сантиметров к концу дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

Холодный фронт, пересекавший столичный регион в ночь на 15 марта, принес не только понижение температуры воздуха, но и обильные снегопады. Ночью термометры в столице показали минус 4,3 градуса (на станции ВДНХ). Количество выпавшего снега составило около 4-5 миллиметров в пересчете на воду, сугробы в Москве и области выросли на 4-5 сантиметров.

«Снегопад продолжается, до конца дня в Московском регионе выпадет еще 2-4 миллиметра осадков. Высота снега на станции ВДНХ составляет 48 сантиметров. Больше всего снега, 62 сантиметра, в поселке Северном. К концу дня высота снега на главной станции столицы достигнет 50 сантиметров», - говорится в сообщении.

В прошлом году март был довольно теплым и к 15 числу снега на улицах города почти не осталось.