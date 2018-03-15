РИАМО - 15 мар. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, дороги от снега расчищают более 1 тысячи единиц техники, сообщил РИАМО в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«В минувшие сутки на борьбу с последствиями снегопада на региональных дорогах Московской области выведено более 1 тысячи единиц спецтехники. Очищено от снега 5,5 тысяч километров и обработано противогололедными материалами около 4 тысяч километров региональных автодорог. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по дорогам области все дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме», - сказал Тресков.

Он уточнил, что помимо задействованной дорожной техники осуществляется также ручная уборка остановок и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов. В приоритетном порядке расчищаются автодороги с наибольшей интенсивностью движения и опасные участки дорог.

По его словам, за прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья вывезли порядка 21,5 тысяч кубометров снега. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональной сети автодорог задействовано порядка 600 единиц техники.

Кроме того, Тресков добавил, что обеспечено бесперебойное движение автобусов. «Мострансавто» осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах - в Видном, Люберцах, Щелкове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, куда для работы уже привлечены резервные автобусы.

«Транспортный комплекс Московской области в онлайн-режиме контролирует ситуацию на маршрутах, в случае возникновения сбоев в расписании, специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения по графику», - подчеркнул Тресков.

Он также отметил, что в связи с гололедом в Щелковском районе не осуществляется заезд к магазину «Глобус» по маршруту №26.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов.