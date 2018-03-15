РИАМО - 15 мар. Специалисты министерства здравоохранения Московской области проводят проверку по факту появления информации о нехватке лекарств и проблемах с оборудованием в больнице подмосковного Лотошина, жизненно необходимые и важнейшие лекарства имеются в наличии больницы, сообщил в четверг глава министерства Дмитрий Марков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, также нет препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах.

«По представленной информации проводится служебная проверка. Предварительно сообщаем, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты имеются в наличии в Лотошинской ЦРБ», - сказал Марков.