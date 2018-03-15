РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 15 мар. В четверг в подмосковных Люберцах более 1 100 человек расчищают дороги после снегопада, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

За минувшие сутки в городском округе Люберцы, а также в поселениях Томилино, Малаховка, Красково, Октябрьский прошел обильный снегопад.

«В Люберцах и поселениях в уборке дорог участвуют 149 единиц снегоуборочной техники. Также на уборку вышли 1171 человек», – сказал Ружицкий.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в Москве до минус 4 градусов, в области - до минус 6 градусов.