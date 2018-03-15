РИАМО - 15 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на панихиду по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Мэр молча возложил цветы к открытому гробу, после чего выразил соболезнования супруге Табакова.

Также церемонию прощания посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Панихида по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову проходит в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре Москвы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги умершего, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, большое количество поклонников и студентов театральных училищ.

Среди прощающихся: актер Владимир Машков, режиссер Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Михаил Боярский, заслуженный артист РСФСР Игорь Костолевский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, актер Андрей Бурковский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, российский государственный и политический деятель Владислав Третьяк, режиссер и сценограф Дмитрий Крымов, актер Сергей Гармаш, телеведущий Игорь Верник, артист Станислав Дужников, статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, попрощаться с Табаковым пришли советский и российский ученый-океанолог Артур Чилингаров, директор Большого театра Владимир Урин, писатель Виктор Шендерович, артист Евгений Миронов, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, кинорежиссер Юрий Грымов, актер театра и кино Вениамин Смехов, режиссер Владимир Меньшов другие.

На сцене театра установлен открытый гроб, к которому пришедшие возлагают цветы. Более 100 деятелей культуры и различных искусств также стоят на сцене театра около множества стульев, которые традиционно расположены рядом с гробом для ближайших друзей и родственников, позади на черном занавесе транслируются фотографии Олега Табакова. Играет оркестр. На сцене установлено более 30 траурных венков и цветочных корзин от различных столичных театров, первых лиц Москвы и РФ. Горожане, пришедшие проститься с артистом, проходят вдоль сцены, возлагая цветы к ее подножию.

Прощание проходит с 09:00 до 13:00. При входе в Камергерский переулок установлены рамки и три ряда металлических ограждений, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками, всех проходящих досматривают.

Люди с цветами, желающие почтить память артиста, несмотря на снегопад, выстроились в длинную очередь у театра. Перед входом в каждое кафе в переулке стоит сотрудник полиции, но кафе открыты согласно их рабочим часам. При входе в театр установлен экран, на котором транслируются фотографии артиста.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят Табакова в четверг на Новодевичьем кладбище столицы. Похороны артиста организует ГБУ «Ритуал».

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.