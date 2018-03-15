РИАМО – 15 мар. Подозрительные цилиндры изъяли на автомобильном заводе «ЗИЛ» на юге Москвы, их исследуют саперы, сообщает в четверг «Интерфакс».

Днем 14 марта на территории АМО «ЗИЛ» в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца было обнаружено более десяти цилиндров неизвестного происхождения.

«Прибывшие на место эксперты-взрывотехники изъяли цилиндры для проведения лабораторного анализа их содержимого», - сказал собеседник агентства.

Агентство не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.