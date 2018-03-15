РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В Подольске в четверг волонтеры планируют передать тонометр, стерилизатор для детских бутылочек и моющее средство в детскую городскую больницу, сообщается в группе «Ничьи дети. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительный сбор помощи в подольскую детскую городскую больницу начался 14 марта. Часть товаров закупили на собранные средства от волонтеров, а еще одну часть приобрели на денежные средства, полученные от премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Собрали полную газель. Сегодня (15 марта – ред.) мы развезем все по отделениям», – говорится в сообщении.

На собранные волонтерами и неравнодушными людьми средства приобрели тонометр, стерилизатор для бутылок, моющее средство «Прогресс». Сбор предназначен для детей-сирот, отказников и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для помощи медучреждению в целом.