РИАМО - 15 мар. Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы утром в четверг следовали с увеличенными интервалами в связи с техническим сбоем, сообщил РИАМО в четверг представитель справочной службы столичной подземки.

«Утром был технический сбой от станции «Лермонтовский проспект» до «Кузьминок», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас движение полностью восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме.

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