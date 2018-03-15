РИАМО - 15 мар. Власти Подмосковья подписали соглашение с компанией Multriwell о строительстве системы дегазации на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Подписано соглашение о строительстве системы дегазации на полигоне ТБО «Ядрово» Волоколамского района с голландской компанией Multriwell», - говорится в сообщении.

Полный запуск системы планируется до 15 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.

Также губернатор поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье. Кроме того, глава Подмосковья на заседании антитеррористической комиссии призвал не допустить экологических потрясений в связи с ситуацией на полигоне ТБО «Ядрово».