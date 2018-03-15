РИАМО - 15 мар. Предприятия по производству опасных веществ, которые в рамках требований безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в России планировали временно закрыть, в основном рассчитывают продолжить свою работу при усилении мер безопасности производства, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Усиленные меры безопасности продлятся с 25 мая по 25 июля.

«Как выяснил «Ъ», несмотря на жалобы бизнеса, нормы режима усиленной безопасности на предприятиях, которые должны быть введены на время чемпионата мира по футболу, не стали понятнее. В разъяснениях Ростехнадзора, данных РСПП, фигурирует широкий список опасных веществ, при работе с которыми предприятия могут быть временно закрыты. Однако на практике ситуация смягчилась, говорят в регионах, и в основном предприятия рассчитывают продолжить работу при усилении мер безопасности производства», - говорится в статье.

Газета ознакомилась с ответом руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина на жалобу главы РСПП Александра Шохина, касающуюся расширительной трактовки нормативов по безопасности к ЧМ-2018 по футболу.

Как пишет издание, ФСБ в начале года начала извещать промпредприятия о возможном закрытии на период проведения футбольных матчей. Постановление правительства от 9 июня 2017 года (определяет меры безопасности во время чемпионата) допускало различный подход: оперативные штабы могли закрыть все предприятия или, например, ограничиться усилением мер безопасности на них под гарантии менеджмента.

«После того как РСПП с конца 2017 года жаловался в правительство и Ростехнадзор, 7 марта глава службы сообщил союзу, что приостановка коснется предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Фактически в письме Ростехнадзор лишь подробно описывает порядок проверки и остановки производств, но общие правила остаются неоднозначными», - подчеркивается в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.