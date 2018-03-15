РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Уборку дворов и автодорог Балашихи осуществляют почти 100 единиц техники, сообщил в четверг глава городского округа Сергей Юров.

«Чтобы снегопад не парализовал движение в городе, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. К уборке снега приступили в 5:00 (15 марта – ред.). В общей сложности в уборке задействовано почти 100 единиц техники», – сказал Юров.

Он уточнил, что снег во дворах расчищают около 600 человек, также в уборке задействовано более 50 единиц коммунальной техники. Пешеходные дорожки посыпаются песко-соляной смесью.

Уборку дорог и транспортных развязок осуществляют 48 единиц техники, в том числе 17 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, шесть погрузчиков и 13 самосвалов.