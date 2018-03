Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 16 по 18 марта.

ПЯТНИЦА, 16 марта

Премьера фильма «Леди Берд»

Драма о взрослении «Леди Берд» с Сиршей Ронан («Бруклин», «Отель «Гранд Будапешт») в главной роли в российском прокате с 15 марта. Главная героиня – Кристина МакФерсон называет себя Леди Берд, играет в театральном кружке, влюбляется и мечтает стать популярной в своем классе. Она учится в консервативной католической школе в Сакраменто, но мечтает переехать в Нью-Йорк и стать самостоятельной. Картина была номинирована на премию «Оскар 2018», в том числе в категории «Лучший фильм».

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 1500 рублей

Концерт «Призрак Оперы»

Мюзикл «Призрак Оперы» в концертном исполнении 16 и 17 марта покажут в Государственном Кремлевском дворце. За два сезона, который мюзикл шел в Москве, его посмотрели более миллиона человек. Концертная версия станет подарком к 70-летию создателя «Призрака Оперы» – композитора Эндрю Ллойд-Уэббера. Дирижировать оркестром будет специально прилетевшая в Россию музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт (Kristen Blodgett), которая работает с «Призраком оперы» более 30 лет с момента первого показа мюзикла в The Majestic Theatre на Бродвее. Концертную версию мюзикла на русском языке исполнит первоклассная российская труппа (Дмитрий Ермак, Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Елена Чарквиани, Евгений Зайцев и другие) и Большой симфонический оркестр.

Где: Москва, Государственный Кремлевский дворец

Цена: от 1500 рублей

Фестиваль «Мос/Еда 2018»

© Фото, сайт мэра Москвы

Гастрономический фестиваль, посвященный московским ярмаркам, «Мос/Еда 2018» с 16 по 18 марта пройдет в Москве. На 1500 площадках, которые откроются во всех округах Москвы, будут представлены лучшие продукты из разных российских регионов, среди которых морепродукты и рыба с Камчатки и Сахалина, сыры от фермеров Адыгеи и Кабардино-Балкарии, из Московской, Владимирской, Калининградской и других областей, а также мясо, творог, мед, конфеты ручной работы, деликатесы и многое другое. Из более 4,5 миллионов килограммов продукции посетители с помощью опросников смогут выбрать то, что будет продаваться на ярмарках выходного дня в столице, которые откроются в апреле. На всех площадках фестиваля гостей также ждет культурная программа: мастер-классы, интерактивные представления и спортивные игры. Адреса площадок, где будет представлена продукция разных производителе.

Где: Москва, Арбат, Якиманка, Тверской район и другие

Цена: бесплатно

Концерт группы «Обе Две»

Группа «Обе Две» 16 марта презентует новый сингл в московском клубе «16 тонн». За семь лет творчества «Обе Две» успела выступить на самых крупных московских фестивалях («Пикник «Афиши», Усадьба Джаз» и пр.), записать три альбома, последний из которых – «Мальчик» – сразу в двух версиях, а также выступить на вечеринке «Кинотавра». В этот раз «Обе Две» представят сингл «Я худею», который записали специально для одноименной российской комедии.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 800 рублей

СУББОТА, 17 марта

Irish week в Москве

Неделя Ирландии (Irishweek) с 14 по 25 марта проходит в Москве и посвящена Дню Святого Патрика. Традиционно в рамках «зеленой недели» в столице пройдет фестиваль лучших ирландских киноновинок, вечеринки и встречи с писателями в ирландских пабах, шоу ирландских танцев DanceIrish, а также фолк-концерт и фестиваль «День и Ночь Святого Патрика». По традиции парад в честь Дня Святого Патрика пройдет в «Сокольниках» 24 марта. Подробную программу можно узнать на сайте.

Где: Москва, кинотеатр «Октябрь», зал «Известия Холл», ЦДХ, клуб «Вермель», ПКиО Сокольники и др.

Цена: большинство программ бесплатные, кино – от 350 до 700 рублей

Концерт The Prodigy

Концертный тур по России откроет в Москве легендарная британская группа The Prodigy, которая даст сразу два концерта 16 и 17 марта. В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки «Voodoo People», «Smack My Bitch Up» и «Firestarter». Они покорили меломанов в начале 90-х, выпустив альбомы «Experience» и «Music for the Jilted Generation», а третий альбом – «The Fat of the Land» стал самым продаваемым альбомом за всю историю группы. В 2012 году The Prodigy были признаны лучшей танцевальной группой современности по версии журнала «Mixmag».

Где: Москва, концертный зал Stadium Live

Цена: 3900 рублей

«Театральная весна - 2018»

© Фото, страница ДК "Подмосковье" Красногорск‎ Facebook

Юбилейный фестиваль «Театральная весна - 2018» с 10 по 25 марта проходит в подмосковном Красногорске. Фестиваль проводится уже в 20-й раз, в репертуаре этого года – музыкальные спектакли, драмы, сказки и авторские сценарные работы. В программе на 17 марта – мюзикл «Красавица и Чудовище», сценическая композиция «Как же нет любви…» по рассказам Бунина, музыкальная трагикомедия «Победитель или Побежденный!?» по мотивам комедии Грибоедова «Горе от ума» и другие. 18 марта на фестивале представят музыкальное шоу «Ярмарка», спектакль «Не буду просить прощения» по сказке Прокофьевой и музыкальный спектакль «Гардермарины, вперед!» В день закрытия фестиваля можно будет увидеть нашумевшую постановку режиссера Елены Ток «По щучьему велению, или Емелькино счастье», музыку к которому написал Максим Дунаевский.

Где: Московская область, Красногорск, ДК «Подмосковье»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

Продление сезона катков в парках

Закрытие катков в 19-ти парках Москвы отложили из-за холодной весны, сезон катания на льду планируют закрыть 18 марта. Успеть покататься на коньках еще можно в «Сокольниках», «Красной Пресне», Саду им. Баумана, усадьбе «Коломенское», Таганском парке и многих других. При этом катки уже закрылись на ВДНХ, в Парке Горького и Саду «Эрмитаж». В последние дни работы катков вход свободный.

Где: Москва, парки

Цена: бесплатно