РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 мар. Более 20 единиц коммунальной техники устраняют последствия снегопада в подмосковном Дзержинском, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации Дзержинского Александр Якунин.

В ночь на четверг в Дзержинском прошел обильный снегопад. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в Москве до минус 4 градусов, в Подмосковье – до 6 градусов.

«В уборке города участвуют 10 самосвалов, три мини-погрузчика, три погрузчика, четыре трактора с щетками и три коммунальные машины. Всего 23 единицы техники», – сказал Якунин.

Он добавил, что сейчас коммунальные службы убирают Лесную, Дзержинскую, Ленина, Томилинскую и Угрешскую улицы. Также от снега расчищают площадь Дмитрия Донского.