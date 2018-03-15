РИАМО – 15 мар. Количество американских туристов, посетивших Россию, в 2017 году выросло на четверть, это, в том числе, объясняется антироссийской риторикой, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«У нас очень хорошая динамика въездного потока из США, хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016 года», - сказал Сафонов в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Он объяснил повышенный интерес у американцев к России, в том числе, антироссийской пропагандой.

«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», - добавил глава Ростуризма.

При этом, по его словам, у американцев из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о России занижен порог ожиданий, поэтому получается так называемый «WOW-эффект».

«Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну», - заключил Сафонов.