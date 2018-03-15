РИАМО - 15 мар. Панихида по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову началась в Московском художественном театре имени Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы собрались все. <…> Естественно, школа-студия, естественно, «Табакерка», и, конечно же, МХАТ. Мы вас очень любим, Олег Павлович, очень», - начал панихиду ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

В числе прибывших на церемонию прощания родные, друзья и коллеги умершего, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, большое количество поклонников и студентов театральных училищ.

Среди прощающихся: зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, актер Владимир Машков, режиссер Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Михаил Боярский, заслуженный артист СССР Игорь Костолевский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, актер Андрей Бурковский, депутат Мосгордумы Александр Герасимов, российский государственный и политический деятель Владислав Третьяк, режиссер и сценограф Дмитрий Крымов, актер Сергей Гармаш, телеведущий Игорь Верник и другие.

На сцене театра установлен открытый гроб, к которому пришедшие по очереди возлагают цветы. Более 100 деятелей культуры также стоят на сцене театра около множества стульев, которые традиционно расположены рядом с гробом для ближайших друзей и родственников, позади на черном занавесе транслируются фотографии Олега Табакова. Играет оркестр. На сцене установлено более 50 траурных венков и цветочных корзин от различных московских театров, первых лиц Москвы и РФ. Москвичи, пришедшие проститься с артистом, проходят вдоль сцены, возлагая цветы к ее подножию.

При входе на Камергерский переулок установлены рамки и три ряда металлических ограждений. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками, всех проходящих досматривают. Люди с цветами, желающие почтить память артиста, несмотря на снегопад, выстроились в длинную очередь у театра, которая начинается в начале Камергерского переулка. Перед входом в каждое кафе в переулке стоит сотрудник полиции, но кафе открыты согласно их рабочим часам. При входе в театр установлен экран, на котором транслируются фотографии артиста.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы. Похороны артиста организует ГБУ «Ритуал».

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.