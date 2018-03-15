РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Детской школе искусств №2 в Люберцах вручили пианино отечественного производства «Михаил Глинка», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения президента РФ Владимира Путина об оснащении подмосковных школ искусств качественными музыкальными инструментами в детскую школу искусств №2 городского округа Люберцы доставили новое пианино отечественного производства «Михаил Глинка». Это большое событие для педагогов и учащихся, которое даст огромный стимул для дальнейших занятий и стремлений к достижению поставленных целей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что администрация города и коллектив школы выражают благодарность президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Ранее пианино получила детская школа искусств имени Валентина Андреева в Котельниках.