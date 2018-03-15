РИАМО - 15 мар. Сотрудники полиции задержали в подмосковных Химках уроженца Средней Азии, который подозревается в мошенничестве в отношении пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник обманным путем по телефону убеждал пожилых людей передать ему денежные средства за непривлечение их родственников к уголовной ответственности за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие, виновниками которого они являются.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий в подъезде одного из домов на улице Кирова полицейские задержали уроженца Средней Азии с поличным при получении им денег от 88-летней местной жительницы. В ходе личного досмотра у злоумышленника оперативниками обнаружен и изъят мобильный телефон, сим-карта, 60 тысяч рублей, а также ювелирные изделия, принадлежащие пенсионерке», – сказала Петрова.

По ее словам, была установлена причастность подозреваемого к совершению семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа Химки. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей.

По данным фактам следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности правонарушителя к совершению аналогичных преступлений», - заключается в сообщении.