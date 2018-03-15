РИАМО - 15 мар. Жители Подмосковья за январь-февраль текущего года свыше 1,6 миллиона раз записались на прием к врачу в режиме онлайн, этот показатель на четверть выше аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В январе-феврале 2018 года жители Подмосковья записались на прием к врачу через интернет более 1,6 миллиона раз, что на 25% больше показателей за аналогичный период прошлого года», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Услугами инфоматов, установленных в поликлиниках, воспользовались более 550 тысяч раз, а порядка 377 тысяч раз жители записывались через единый контакт-центр.

«В регионе идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. Жители области все чаще используют интернет для записи на прием к врачу - ежемесячно порядка 1 миллиона человек пользуются этой услугой», - отметил Марков.

С 1 сентября 2017 года в Московской области запись к врачу организована только через сайт государственных услуг (zdrav.mosreg.ru), инфоматы или посредством звонков в единый контактный центр по номеру 8 (800) 550-50-30. Запись к некоторым узким специалистам осуществляется только по системе «врач-врач».