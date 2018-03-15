РИАМО - 15 мар. На программу борьбы с борщевиком на территории региона выделено более 300 миллионов рублей в 2018 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Мы выделили на программу более 300 миллионов рублей с учетом софинансирования из муниципальных бюджетов. Доля освоенных средств будет зависеть от количества заключенных контрактов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Полностью избавиться от борщевика за один год невозможно. Программа рассчитана на ближайшие три года, а вообще нужно ориентироваться на 5-7 лет, добавил министр.

Одной из задач в рамках текущего года, помимо технических и механических действий, является проработка нормативной базы, в том числе и федеральной, для более эффективной борьбы с сорняком, подчеркнул Разин.

«Бороться с борщевиком мы будем везде в области. Понятно, что средства государственного бюджета мы можем тратить исключительно на землю муниципальной или государственной собственности. На частников мы будем воздействовать, чтобы они делали эту работу с нами синхронно. Методы административного воздействия для этого у нас есть», - отметил Разин.

По данным прошлого года, более 17 гектаров земель в Подмосковье поражены борщевиком. Сорняк растет вблизи от дорог, линий электропередач, по берегам водоемов и на пустырях. Больше всего земля этим растением поражена в Можайске, Клину и Дмитровском районе.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».