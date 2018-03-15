РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мар. В апреле текущего года жителям Котельников восстановят карты резидента, по которым они могут проехать к своим домам через территорию ТЦ «Зельгрос», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Котельников.

Ранее жители некоторых домов в Котельниках пожаловались на отключение карт резидента, по которым они могли проехать домой через территорию ТЦ «Зельгрос». К некоторым домам попасть можно только через данный проезд.

«По словам представителя ТЦ, временно приостановлена карта резидента у неопределенного количества лиц в связи с производственными ремонтными работами шлагбаума, ограничивающего въезд на территорию торгового центра, в связи с перепрограммированием системы. Полное восстановление работы шлагбаума, а также всех карт резидента, которые есть у жителей, запланировано на апрель 2018 года», – говорится в сообщении.

В настоящий момент карта резидента продолжает работать у жителей домов №№7, 9, 11, 13, 15, расположенных на Кузьминской улице. Они не имеют альтернативный выезд, кроме как через территорию ТЦ.