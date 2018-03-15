РИАМО - 15 мар. Специалисты приступили к экстренной дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном городском округе Клин, сообщается на сайте МЧС России.

На территории города Москвы и Московской области с 8 декабря 2017 года поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке.

«Источником загрязнения воздуха является полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» (городской округ Клин – ред.). Начаты работы по экстренной дегазации, проведено бурение 20 скважин», - говорится в сообщении.

В течение суток лабораториями ПСО-20 осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

МЧС России рекомендует в случае ощущения неприятного запаха избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.