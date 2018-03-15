РИАМО - 15 мар. Полицейские в подмосковном Королеве задержали троих мужчин, которые инсценировали дорожные аварии и требовали у водителей деньги за якобы поврежденный автомобиль, сообщается на сайте МВД России.

«Оперуполномоченные уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Королев задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники с помощью наждачной бумаги наносили механические повреждения на свой автомобиль, после чего инсценировали ДТП с другим участником дорожного движения. Под предлогом урегулирования ситуации без вызова сотрудников ГИБДД они похищали денежные средства водителей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали фигурантов в момент подготовки к совершению очередного преступления. Изъяты автомобили иностранного и отечественного производства, семь мобильных телефонов, четыре радиостанции, сим-карты, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений», - добавила Волк.

В отношении задержанных – троих мужчин в возрасте от 30 до 40 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).