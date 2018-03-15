РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В четверг на Симферопольском шоссе в Подольске иномарка повисла на разделительном отбойнике, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Авария произошла утром (15 марта – ред.) на Симферопольском шоссе в Подольске у съезда с дублера. Я проезжал мимо около 8:35 и увидел, что иномарка частично повисла на разделительном отбойнике. У машины была повреждена передняя часть. Рядом с автомобилем стояли двое людей и эвакуатор, пострадавших не было», – сказал очевидец.

По его словам, на тот момент на данном участке автодороги был не убран снег, из-за чего образовалась слякоть. Из-за аварии движение было затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 10:20 на данном промежутке автодороги движение свободное. Однако в других частях города есть пробки.