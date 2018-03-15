РИАМО – 15 мар. В России расширили перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом, передает в четверг газета «Известия».

«Теперь список включает 1126 позиций. В нем присутствуют такие марки, как Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. На увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора», - пишет газета.

В этом году список расширился как за счет увеличения комплектаций прошлогодних новинок, так и за счет новых моделей или смены поколений. Так, в числе новичков — Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5 Lexus LC500.

Пятерку лидеров перечня роскошных автомобилей по количеству комплектаций возглавляет Mercedes-Benz — 242 (плюс 27%), далее следуют BMW — 139 (плюс 26%), Land Rover — 181 (48%), Jaguar — 97 (плюс 35%), Audi — 90 (45%).

«В прошлом году цены на многие автомобили были существенно повышены — это позволило Минпромторгу присвоить некоторым моделям более высокий коэффициент. Так, к примеру, у кроссовера Audi Q7 quattro он поднялся с 1,1 до 2, аналогичная ситуация у кроссоверов BMW X6 в версии xDrive40d и итальянского Maserati Levante. В то же время некоторые модели получили пониженные коэффициенты, например, хетчбэк Porsche Panamera, кроссовер BMW X6 (в комплектации xDrive30d Luxury) и седан Audi S6 Avant quattro», - уточняется в сообщении.

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году доход автокомпаний от продажи новых машин премиум-сегмента в России составил 543 млрд рублей (плюс 2%). На их долю приходится лишь 10% продаж, но за счет более высоких средневзвешенных цен дорогие авто собирают свыше четверти от общей выручки по рынку.