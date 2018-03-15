РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 15 мар. Заместитель главы администрации подмосковных Котельников Евгений Журавлев 22 марта проведет прием для жителей округа по вопросам транспорта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать второго марта состоится тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта заместителя главы администрации Евгения Журавлева. Прием пройдет с 10:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

Прием состоится в здании администрации Котельников по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, кабинет №110. Контактный телефон: 8(495)554- 04-07.