РИАМО – 15 мар. Для граждан России, которые в день выборов президента России 18 марта будут находиться за границей, организовано почти 400 избирательных участков на территории полутора сотен стран, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«По нашим данным, в этот день за пределами России будет находиться до 500 тысяч российских туристов. Всего за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах мира. Причем благодаря помощи со стороны МИД России они будут открыты в популярных среди россиян туристических местах. Кроме того, у наших граждан будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета — там тоже станут работать избирательные участки. Для этого можно было в МФЦ или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать», - сказал Сафонов в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Он напомнил, что, согласно информации ЦИК, более 4 миллионов человек обратились с заявлением о том, что они будут голосовать не по месту жительства.

«Федеральное агентство по туризму разработало три вида памятки-инфографики — о голосовании за рубежом, во время турпоездки по территории России и в пути. Они распределены среди туроператоров и турагентств, гостиничных сетей, представителей транспортной отрасли для раздачи путешественникам», - добавил Сафонов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>