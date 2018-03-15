РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг на заседании антитеррористической комиссии поручил проинструктировать членов избирательных комиссий на случай возникновения нештатных ситуаций, передает корреспондент РИАМО.

«Обеспечение безопасности, соблюдения правил является нашей стратегической задачей. У нас большая территория, второй по числу жителей регион страны, порядка 4 тысяч избирательных участков. Опыт по работе в таких крупных федеральных мероприятиях у нас имеется. Помимо охраны порядка нужно вместе отработать все, что касается информирования жителей о правилах безопасности. Прошу дать инструкцию всем членам избирательных комиссий на случай каких-то нештатных ситуаций», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в этом году впервые в Подмосковье будет организована трансляция подведения итогов голосования. Все ТИКи без исключения оснащены системой видеонаблюдения. Также камеры установлены на более чем половине участков для голосования – 2,2 тысячи участков из 4,2 тысячи.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Мы почти в четыре раза по сравнению с парламентскими выборами, увеличили число КОИБов – электронных урн. 1,7 тысячи урн будет установлено на избирательных участках. Рассчитываю, что это сделает процесс голосования максимально открытым, прозрачным - все то, над чем работают наши избирательные комиссии», - сказал Воробьев.

Кроме того, по его словам, изменили процесс передачи данных в ЦИК, сделали ее более оперативной, с аналоговой перешли на цифровую.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.