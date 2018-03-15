РИАМО - 15 мар. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в подмосковной Истре, планирует до 2020 года увеличить посещаемость до 1 миллиона человек в год, превысив таким образом показатель 2017 года почти в три раза, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Если в 2017 году нас посетило более 350 тысяч человек, то в 2018-м планируем принять уже 500 тысяч. Мы ставим задачу, чтобы до 2020 года количество посетителей музея «Новый Иерусалим» достигло 1 миллиона человек», - сказал Кузнецов.

По его словам, в прошлые новогодние праздники в «Новый Иерусалим» приехали 2,5 тысячи гостей, в этот Новый год - уже 16 тысяч.

«Надо сказать, что цены на посещение выставок у нас почти в два раза ниже, чем в Москве. В целом стоимость билета зависит от отдельной программы», - добавил Кузнецов.

Он также отметил, что гостям музея предлагают и «супербилет», который включает комплексное посещение всех экспозиций.

Кузнецов подчеркнул, что «Новый Иерусалим» способен стать не только культурным центром Московской области, но и точкой притяжения в масштабах всей России. «Новый Иерусалим» планирует развивать инфраструктуру для посетителей и оказывать комплекс услуг в музейной сфере, став одним из ведущих музеев страны.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание «Нового Иерусалима» составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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