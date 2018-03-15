РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В Королеве трое подростков гуляли по крыше многоквартирного дома, школьники при этом курили и стояли у самого края, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

В социальных сетях появился ролик, в котором по крыше девятиэтажного дома гуляют трое подростков. На видео видно, что дети курят и стоят на самом краю здания.

«Этот дом находится на улице Малая Комитетская, 5. Как только увидела этих ребят, сразу решила снять их на видео, чтобы родители увидели, чем занимаются их дети. Видела их там впервые, но слышала, что подростки часто попадают на крыши через незакрытые двери чердаков», – сказала очевидец.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Также полицейские вместе с представителями управляющей компании проверят крыши на доступность.