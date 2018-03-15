РИАМО - 15 мар. Автолюбителям в Москве рекомендовали быть более осторожными на дорогах из-за гололеда и снегопада, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов. Кроме того, ожидается, в что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.

«В связи со сложными метеоусловиями Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - говорится в сообщении

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей отнестись со всей серьезностью к этим требованиям и помнить о том, что безопасность на дорогах зависит не только от своевременных действий коммунальных и экстренных служб города в случае осложнения дорожной обстановки, но в большей степени от ответственности водителей и их правильных действий на дороге.

С учетом неблагоприятных погодных условий водителям необходимо проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах, так как пешеход также передвигается по скользкой дороге и не имеет возможности быстро остановиться.

«Осторожность следует проявлять и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», - добавляется в материале.

В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники ГИБДД Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения.