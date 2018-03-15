РИАМО - 15 мар. В этом году для посетителей музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроют дополнительную автомобильную парковку на 450 машино-мест, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Многие люди приезжают на автомобилях, поэтому в этом году возле музея появится дополнительная парковка на 450 мест», - сказал Кузнецов.

Он также напомнил, что до музея проложен вело-пешеходный маршрут «Тропа паломника», который начинается от железнодорожной станции «Новоиерусалимская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона сообщил, что Подмосковье занимает первое место в России по темпам развития туризма и третье место - по уровню туристической привлекательности.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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