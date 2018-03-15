РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В четверг в Подольске образовалась почти пятикилометровая пробка из-за нескольких ДТП, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 9:50 в Подольске образовалась пробка длиной почти 5 километров. Движение затруднено от моста через реку Моча на Варшавском шоссе до поворота на улицу 50 ВЛКСМ с улицы Кирова. Средняя скорость движения на некоторых участках автодороги не превышает 5 километров в час. Помимо этого, в сервисе указано несколько ДТП, которые произошли на Варшавском шоссе, улице Кирова и на Октябрьском проспекте, которые и могли стать причиной образовавшегося затора.

По словам одного из жителей горокруга, в четверг около 9:00 авария с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Skoda произошло на Варшавском шоссе, после моста, недалеко от микрорайона Кузнечики в сторону центра города. В аварии никто не пострадал.

Помимо этого, движение затруднено и в микрорайоне Климовск на Индустриальной и Симферопольской улицах, где образовалась почти 4-километровая пробка. В сервисе на данном участке автодороги также отмечено ДТП. Также места аварий обозначены на улицах Орджоникидзе и на Симферопольском шоссе.