РИАМО - 15 мар. В Подмосковье на Дмитровское шоссе на место дорожно-транспортного происшествия с фурой отправили тягач-эвакуатор, сообщается в Twitter-аккаунте Московского паркинга.

На Дмитровском шоссе в районе улицы Крылова в сторону области произошло ДТП. Перевернулась фура. Для проезда осталась одна полоса по основному ходу и дублер.

«Эвакуатор-тягач направлен к месту ДТП на Дмитровском шоссе для оказания помощи в ликвидации последствий. Будьте внимательны на дорогах», - говорится в сообщении.