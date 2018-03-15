РИАМО - 15 мар. В Подмосковье на Дмитровское шоссе на место дорожно-транспортного происшествия с фурой отправили тягач-эвакуатор, сообщается в Twitter-аккаунте Московского паркинга.
На Дмитровском шоссе в районе улицы Крылова в сторону области произошло ДТП. Перевернулась фура. Для проезда осталась одна полоса по основному ходу и дублер.
«Эвакуатор-тягач направлен к месту ДТП на Дмитровском шоссе для оказания помощи в ликвидации последствий. Будьте внимательны на дорогах», - говорится в сообщении.
Эвакуатор-тягач направлен к месту #ДТП на Дмитровском шоссе для оказания помощи в ликвидации последствий. Будьте внимательны на дорогах! https://t.co/Y5kZLyQITj— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) March 15, 2018
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