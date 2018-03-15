|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|-9˚C … -7˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|-10˚C … -8˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
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