РИАМО - 15 мар. В коллекции подмосковного музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» могут появиться полотна Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Льва Лагорио и Филиппа Малявина, картины планируют выставить в художественной галерее, которая откроется в этом году, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

По его словам, в музее будет три постоянных экспозиции. Первая, посвященная истории Ново-Иерусалимского монастыря, открылась в декабре 2017 года. В этом году к осени планируется открыть экспозицию художественной галереи. К 2019 году в «Новом Иерусалиме» подготовят мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья».

«В этом году в открываемой нами художественной галерее планируем показать работы выдающихся русских художников конца XIX − начала XX века. Если все сложится, музей получит картины Айвазовского, Коровина, Лагорио и Малявина», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что музей «Новый Иерусалим» старается закупать эксклюзивные экспонаты.

«В прошлом году мы приобрели коллекцию уникальных рисунков Алексея Щусева «Истра – город-сад» и планируем показать ее ко Дню города. В 1943 году архитектор работал над проектом города Истра и проектом реставрации Ново-Иерусалимского монастыря», - отметил Кузнецов.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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