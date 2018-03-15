РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. Утром в четверг на Волоколамском шоссе в Красногорске образовалась пробка длиной более 5 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Волоколамскому шоссе в сторону Москвы затруднено, длина затора достигает 5,3 километра – от микрорайона Опалиха до пересечения с Ильинским шоссе, скорость движения местами падает до 3 километров в час.

Загруженность дорог составляет 7 баллов. Пробки в Красногорске также образовались на улицах Карбышева, Кирова, Речной, Братьев Горожанкиных, Народного Ополчения, Комсомольской, Строительной, Вокзальной. В микрорайоне Павшинская пойма заторы зафиксированы на улицах Зверева, Игната Титова, Спасской, Красногорском бульваре.

Есть участки на Ильинском шоссе, где движение затруднено, аналогичная ситуация и на Новорижском шоссе. Серьезные заторы образовались на улицах 11 Саперов, Вокзальной, Станционной, Инженерной, Братьев Волковых в поселке Нахабино.