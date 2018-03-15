РИАМО - 15 мар. В Московском метрополитене все службы работают в усиленном режиме из-за снегопада, сбоев не зафиксировано, говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий», - говорится в сообщении.

Движение по всем линиям осуществляется штатно.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов. Кроме того, ожидается, в что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.