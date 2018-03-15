РИАМО - 15 мар. В Подмосковье службы скорой медицинской помощи перешла на усиленный режим работы из-за гололеда и снегопада, сообщил РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Служба скорой медицинской помощи Подмосковья работает в усиленном режиме в связи с гололедом и снегопадом в регионе. Медицинские специалисты готовы оказать необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей», - сказал Марков.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов. Кроме того, ожидается, в что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.