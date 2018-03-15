РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Резкое ухудшение погоды и снегопады в четверг утром осложнили дорожную ситуацию в Балашихе, сообщил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Снегопады осложнили дорожную ситуацию в городском округе Балашиха, увеличились пробки, но роста ДТП не произошло. Сегодня (15 марта – ред.) с 5:00 до 9:00 ни один звонок по аварии в дежурную часть не поступил», – сказал представитель ГИБДД.

По информации «Яндекс.Пробки», пробки образовались на улице Звездной, Советской, проспекте Ленина, Леоновском и Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный.