РИАМО - 15 мар. В Пушкинском районе и Коломенском городском округе в марте-апреле официально откроют две роботизированные молочные фермы, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Первые две фермы, которые мы запустили по программе прошлого года, мы официально откроем в Пушкинском районе и Коломенском округе в 2018 году. Одна ферма будет обслуживать порядка 36 коров. Мы только на роботов субсидируем 24 миллиона рублей. А в целом с учетом стойлового оборудования и строительных работ это более 100 миллионов рублей уходит на обустройство фермы при реконструкции», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Открытие ферм планируется провести в марте-апреле этого года, добавил он.

«Для двух ферм уже приобретено оборудование и субсидированы средства. Основные работы завершены, сейчас идет наведение лоска. Надо понимать, что животным тоже надо привыкать к роботам. Там иная технология доения. В этом плане важно скомплектовать то стадо, которое будет максимально эффективно обслуживаться этой техникой», - отметил министр.

На одного робота для доения региональные власти субсидируют фермерам 6 миллионов рублей. На одной ферме устанавливают трех-четырех роботов.