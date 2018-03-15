РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В четверг утром на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной около 6 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону Москвы затруднено. Длина затора составляет 5,8 километров, он начинается в поселении Мирный и заканчивается практически возле автосалона Mercedes.

Пробки также образовались на Октябрьском проспекте, улицах Калинина, 8 Марта, Хлебозаводской, Транспортной, Смирновской и Больничном проезде. Сильные заторы отмечаются на Егорьевском шоссе в поселении Томилино Люберец, а также на улице Гаршина. В поселении Красково автомобили стоят на улице Карла Маркса. В поселении Октябрьский затруднено движение по улице Денина как в сторону Москвы, так и области. В поселении Малаховка пробка образовалась на Быковском шоссе, Зеленой, Сиреневой и Клубничной улицах.

В Котельниках пробки зафиксированы в микрорайоне Силикат, на Железнодорожной улице, Большой Колхозной, Полевом проезде. В Дзержинском движение затруднено на улицах Академика Жукова, Бондарева, Лермонтова, площади Дмитрия Донского, Дазуринском бульваре. Пробки здесь незначительные – 4 балла.