РИАМО - 15 мар. Аэропорты Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также «Жуковский» работают в штатном режиме в условия снегопада в четверг, сообщили РИАМО представители воздушных гаваней.

Аэропорт «Домодедово» задерживает рейсы только из-за обработки самолетов противообледенительной жидкостью, сообщил представитель пресс-службы аэропорта.

«Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома превышает 10 тысяч метров и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки в пределах 20 минут», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы по расписанию, без отклонений от графика.

Представители справочных аэропортов «Жуковский» и «Внуково» подтвердили, что аэропорты работают в обычном режиме.