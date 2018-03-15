РИАМО - 15 мар. Все актеры МХТ имени А.П. Чехова, театральная общественность благодарны Олегу Табакову за все, что он сделал для искусства в целом и для театра в частности, сообщил журналистам в четверг актер Андрей Бурковский.

«Безграничная любовь и благодарность за все, что он сделал для театра Чехова и театра в целом, для кино. Конечно, он отец, это даже не обсуждается. Мы все чувствовали его любовь. Все время он был в центре внимания, и он вел себя так, по-настоящему любил всех веселить. Он очень разный. Настоящий актер в жизни: мог быть очень веселым и очень серьезным, очень серьезно относился к профессии и не терпел поблажек по отношению к великому делу», - сказал Бурковский.

Прощание с народным артистом СССР, советским и российским режиссером Олегом Табаковым проходит в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре Москвы. Церемония будет продолжаться до 13:00.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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