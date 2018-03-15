РИАМО – 15 мар. Москва планирует к концу весны – началу лета объявить конкурс на офсетный контракт по созданию производства и поставке жизненно важных лекарственных препаратов для нужд города, стоимость проекта власти оценивают в 7 миллиардов рублей, ежегодный объем закупок по контракту составит 8 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Офсетный контракт — это госконтракт, при котором поставщик обязуется создать или модернизировать производство на территории региона, а региональные власти — закупать его продукцию. Инвестор-поставщик при заключении офсетного контракта получает земельные участки для производства, пониженные налоги и арендные ставки, субсидирование до половины расходов на подключение к сетям, пояснили изданию в правительстве Москвы.

«Московские власти планируют через два месяца объявить конкурс на заключение офсетного контракта на поставку лекарств для нужд города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. Инвестор должен будет за четыре года запустить в Москве производство 47 препаратов (вложив в проект, по предварительной оценке, не менее 7 миллиардов рублей), которые город для поставки в учреждения здравоохранения будет ежегодно закупать на общую сумму 8 миллиардов рублей. Срок, в течение которого будут закупаться лекарства по новому офсетному контракту, пока не уточняется», - отмечается в сообщении.

Препараты для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем будут выпускать в форме таблеток, капсул и инъекций. При это планируется производить как биологические (выращенные в клетках), так и синтезированные лекарства, а также фармацевтические субстанции.

В 2017 году Москва заключила офсетный контакт с ЗАО «Биокад», которое выиграло конкурс на право поставлять препараты для лечения онкологических заболеваний. «Биокад» должен инвестировать не менее 3 миллиардов рублей и за три года построить высокотехнологичный фармацевтический завод полного цикла на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде, а затем семь лет поставлять городу 22 препарата, произведенных на этом заводе, на 2 миллиарда рублей ежегодно. Строительство завода планируется начать в 2018 году, первая партия лекарственных препаратов будет произведена в конце 2020 года.

Это первый в России проект, реализуемый по законодательной модели о долгосрочной закупке для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.

«В год столица закупает для своих нужд товары и услуги примерно на 550 миллиардов рублей. Город и в дальнейшем планирует развивать механизм госзакупки в обмен на инвестиции в локализацию производства поставляемых товаров. В приоритетные направления для заключения офсетных контрактов входят транспорт и оборудование для коммунальной сферы», — заключили в департаменте экономической политики.