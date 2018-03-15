РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Правительство Московской области взяло на себя расходы по строительству школы-долгостроя в Шепчинках в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год.

В своем отчете Пестов отметил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленной договором срок прав собственности. В Шепчинках в Подольске на улице Пионерская, дом №15 корпус 1 и улица Ватутина, дом №36, корпус 1 в рамках реализации договора о развитии застроенной территории застройщиком ООО «Региональная перерабатывающая компания» («РПК») не ведется строительство в течение нескольких лет.

«Дальнейшее финансирование строительства объектов по договору увязывалось с обременением в части реконструкции школы №20 путем строительства пристройки к ней или возведения образовательной школы в другом месте. Для решения вопроса 20 июня 2017 года администрация горокруга и ООО «РПК» заключили мировое соглашение в рамках судебного дела, согласно которому финансирование пристройки к школе №20 взяло на себя правительство Московской области. <…> В настоящее время на контроле администрации находится вопрос заключения договора между инвестором-застройщиком и заводом-изготовителем на поставку железобетонных конструкций для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ на объекте», – сказал Пестов.

По его словам, пристройку к школе №20 включили в программу «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы». Правительство Подмосковья в целях решения проблемы граждан на проблемном объекте сочло возможным взять на себя решение вопроса социальной значимости по созданию необходимых для территории застройки новых учебных мест, чтобы дома достроили, а ключи вручили.

Инвестором-застройщиком в декабре 2017 года получено одобрение кредитного комитета Московской индустриального банка на выделение финансовых средств на строительство проблемных объектов согласно дорожной карте, разработанной и согласованной администрацией горокруга Подольск. Планируемая передача квартир участникам долевого строительства – I квартал 2019 года.