РИАМО - 15 мар. К осени в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется детский центр, также музей готовит образовательные спецпроекты для школьников, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Еще одно важное направление нашей деятельности – это создание детского центра, его концепция будет посвящена экологии, наукоградам, литературе, истории, всему, что связано с Подмосковьем», - сказал Кузнецов.

По задумке, музей станет для детей нескучным местом, где ребятам позволят делать что угодно. Уже к осени проект развернется на площади порядка 1 тысячи квадратных метров.

Кузнецов добавил, что в «Новом Иерусалиме» также активно развивается направление образовательных программ.

«Наши сотрудники разрабатывают специальные проекты для школьников в различных форматах, например, о церковном искусстве, изобразительном искусстве XIX века. Под каждый проект нами создаются отдельные программы», - отметил Кузнецов.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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